恒指開盤跌11點 藥明漲近6％ 10:292021/12/17 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 16日晚間美股先高後低，納指更急跌2.5％，港股17日早段開盤微跌。 香港信報報導，恒指開盤跌11點報23463，國指開盤跌33點，跌幅為0.4％報8315。科指開盤跌0.8％報5775。 個股方面，阿里巴巴開盤跌2.2％報118港元。騰訊開盤跌1.2％報447港元。美國商務部新增的制裁名單只涉及軍事科學，未有生物科技企業，藥明生物開盤漲5.6％報93港元。 疫情衝擊地價 士林夜市重挫6％ 《美股掃瞄》大型科技股淪提款機 那斯達克重挫2.5％ #開盤 #港元 #恒指 #藥明 #日晚間 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 買單拉抬低檔補漲股 台股早盤下跌 09:192021/12/17 財經 《期貨》三大期指全黑 1月台指期開低88點 09:092021/12/17 財經 Fed加速退場科技股大跌 美股那指重挫逾2％ 06:162021/12/17 國際 Fed：明年3月結束購債 升息3次 04:102021/12/17 財經要聞 南投首座親子公園12月19日啟用 超大滑梯好好玩 04:102021/12/17 地方新聞 越晚越冷 苗栗以北急凍10度 颱風雨掃全台 07:372021/12/17 生活 科技股領漲 十檔ETF嗨 04:102021/12/17 證券．權證 群益證董座樂看2022 點三變數 04:102021/12/17 證券．權證 生華科腦瘤新藥 獲FDA孤兒藥資格 04:102021/12/17 證券．權證 日相岸田：無計畫出席北京冬奧 04:102021/12/17 產業財經 台積秒填息 台股唱高調 04:102021/12/17 財經要聞 財經熱門新聞 美中瘋狂產晶片！供過於求快爆了？專家揭恐怖後遺症 - 財經 馬斯克嘴巴超甜！狂讚大陸：聰明又勤奮的人多到讓人害怕 - 財經 26年老屋漏水、壁癌全都有！便宜能買嗎？內行解答：很可怕 - 財經 台灣人均GDP快贏韓國了 網曝這1點…台人最大悲哀 - 財經 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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