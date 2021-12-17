16日晚間美股先高後低，納指更急跌2.5％，港股17日早段開盤微跌。

香港信報報導，恒指開盤跌11點報23463，國指開盤跌33點，跌幅為0.4％報8315。科指開盤跌0.8％報5775。

個股方面，阿里巴巴開盤跌2.2％報118港元。騰訊開盤跌1.2％報447港元。美國商務部新增的制裁名單只涉及軍事科學，未有生物科技企業，藥明生物開盤漲5.6％報93港元。

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