高雄市1名羅姓女子昨（16）深夜10時許匆忙跑進新興分局五福二路派出所求援，焦急地指車鑰匙、錢包和家裡鑰匙都被鎖在機車置物箱中，有家歸不得，女警蔡汶均見羅女在冷風中身穿一身牛仔短衣褲，怕羅女著涼，先安撫情緒，2人討論後決定動手拆了機車面殼、撥動鋼絲，順利取出鑰匙，讓羅女樂得對女警比讚。
警方指出，新興分局五福二路派出所警員蔡汶均於昨晚10時許，在所內擔服備勤勤務時，23歲羅姓女子跑進派出所，蔡員見羅女神情慌張，詢問是否有需要幫助，羅女表示，因機車鑰匙不小心被自己鎖在置物廂裡，連身上證件、錢包和家裡鑰匙都放在車廂內，有家歸不得，因隔天一早就要上班，實在想不出解決辦法，才想求助警察。
蔡員得知羅女遭遇後，見羅女身穿牛仔短褲怕她會著涼，先請羅女進入派出所，隨後撥打電話尋找是否仍營業的鎖匠、車行，但當時店家皆已關門；為了幫羅女解決問題，蔡員拿出派出所工具箱，和羅女討論後，決定動手拆除機車面殼，經撥動鋼絲後，順利打開置物廂拿出鑰匙。
羅女見年輕女警為了民眾小事，弄得整隻手都沾上黑污，感激地不斷道謝，臨走前，還對女警蔡汶均樂得比讚，留下快樂的合影。
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