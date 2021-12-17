民團「署名侯友宜」登反核廣告 馬英九：侯沒有反核

四大公投倒數計時，戰鬥藍今天啟動「南北夾擊」車隊掃街，前總統馬英九和中廣董事長趙少康分別在台北和台南、高雄進行最後衝刺催票。被問到綠色和平組織成員在媒體刊登半版廣告，用新北市長侯友宜言論傳達反核四主張，對此，馬英九說，「這是誤會啦」，侯友宜至今沒有反核，只是說要做好核廢料和核安，這也是他的理想。

馬英九上午在國民黨前主席江啟臣、前副主席郝龍斌、立委賴士葆的陪同下，一起從自由廣場出發車隊掃街，為四大公投進行最後催票。馬受訪時說，到現在為止，情勢都非常緊繃，大家還會增大力道，希望能有好的成績。

至於哪一項公投最危險，馬英九說，目前普遍看起來是重啟核四公投比較危險，但大家可能都誤會了，世界已經是核能的世界，若不想面對高額的碳稅，不想被世界遺忘的話，一定要發展核能，從核四就是一個好的開始。

媒體詢問，國民黨今晚舉辦民主守夜，但侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙都未到場，是否無法匯集黨內力量，馬英九說，他不曉得，因為他不是主辦單位，若是這樣，他會跟主辦單位建議，盡量請他們來。

對於民進黨仍把國民黨反萊豬主張視為反美豬，馬英九批評，民進黨一直在造謠，這是很不負責任的態度，因為執政黨手握權力，怎麼可以說這樣的假話，國民黨沒有反美，只是反萊豬，不管哪個國家，向台灣出口萊豬，國民黨都會拒絕，不是針對美國而已。