據美國之音報導，美國參議院當地時間周四（16日）投票通過了由資深外交官伯恩斯（Nicholas Burns）擔任美駐華大使一職的任命，填補了該職位一年多以來的空缺。參議院是以75票贊成，18票反對，大比數通過確認伯恩斯出任駐華大使。立場鷹派的陸媒《環球時報》曾評論他對華強硬的發言，看衰他赴北京上任後，「少不了要碰釘子」。

現年65歲的伯恩斯，會說流利的法語，並熟悉阿拉伯語和希臘語。伯恩斯並非以「中國通」聞名，但他再次獲得美國國務院的重要任命，與他資深的外交官履歷息息相關。

雷根政府時期，伯恩斯進入美國駐非洲國家毛利塔尼亞的大使館實習，從那正式開啟了自己的外交生涯。其後，伯恩斯先後在美國駐埃及和以色列的外交機構任職。

在老布希政府時期，伯恩斯進入國家安全委員會，任蘇聯事務主任。在此期間，伯恩斯參加了所有的美蘇峰會和許多其他國際會議，親自參與了冷戰末期及蘇聯解體前後西方與蘇聯之間的政治經濟事宜。

民主黨人柯林頓上台後，伯恩斯繼續得到信任。伯恩斯先是任俄羅斯、烏克蘭和歐亞事務高級主管，之後又擔任美國國務院發言人。

喬治布希時期，伯恩斯曾擔任美國國務院政務副國務卿，成為國務院的第三號人物，直至喬治布希政府任期結束。在2020年美國總統競選期間，伯恩斯曾是拜登團隊的外交政策顧問。

伯恩斯在十月出席參議院外交關係委員會聽證會時，曾指中國是美國21世紀最大地緣政治考驗，認為中國具侵略性且不可信。他還批評中國扼殺香港的自由、在新疆實行種族滅絕、在西藏侵犯人權及霸凌台灣，認為協助台灣加強防禦能力是美國的優先事項。伯恩斯在中美關係問題上的見解，與拜登政府相近。

伯恩斯在美國參議院提名聽證會上發表對中國猛烈抨擊的措辭引起國際矚目，大陸鷹派媒體《環球時報》曾為此發表評論稱，伯恩斯在參議院的表態是美國駐華大使赴任前最強硬、也最囂張的聽證發言，「相信他到中國後，少不了要碰釘子。」

伯恩斯表示期待重返公職，並致力於「美國和中國之間的戰略競爭，以及我們在兩國關係的關鍵時刻所面臨的其他困難和複雜挑戰。」