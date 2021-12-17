宏碁(2353)公司及宏碁智醫-新(6857)偕同晉弘科技支持臺中榮總國際行動醫療團，捐贈宏碁筆記型電腦、宏碁智醫人工智慧診斷軟體VeriSee DR及醫療遠距視訊解決方案TeleMed與晉弘科技horus Scope眼底鏡和五官鏡於諾魯當地使用，協助派駐諾魯共和國醫師診斷輔助工具，盼以智慧科技提升當地醫療量能，體現醫療無國界的精神。

宏碁、宏碁智醫與晉弘科技，今參與臺中榮總「諾魯遠距醫療設備啟用記者會」，捐贈智慧醫療產品提供諾魯當地醫療援助，記者會上邀請到諾魯駐台大使凱法斯、外交部中部辦事處翁瑛敏處長、衛生福利部國際合作組劉麗玲技監、臺中榮總陳適安院長、傅雲慶副院長、宏碁董事長暨執行長陳俊聖、宏碁智醫總經理許銀雄以及晉弘科技董事長兼總經理鄭竹明共同出席，結合資通訊技術及醫療量能讓台灣的智慧醫療可以幫助更多的患者，更成為台灣與諾魯醫療合作的最佳實踐。

諾魯駐臺大使凱法斯表示：「首先，我謹代表諾魯感謝宏碁集團及晉弘科技的捐贈，將醫療科技帶進諾魯，不僅能提升當地的醫療設備、啟用遠距醫療更能即時彙整專科醫師建議，使治療將更加便利；同時，也很感謝臺中榮總醫療團隊長達14年以來重視諾魯居民的健康，且協助海外就醫的醫療支援，讓諾魯病患能重獲健康。」

宏碁公司董事長暨執行長陳俊聖指出：「宏碁應用資通訊專長，專注在人工智慧及大數據分析技術；旗下宏碁智醫設計及開發智慧醫療產品，已導入醫療照護場域。今天，宏碁集團更是發揮己力，協助中榮醫療團隊，將愛心送至邦交國諾魯，實現健康照護、盼提升醫療品質，增進當地居民健康。」

臺中榮總院長陳適安表示：「中榮執行諾魯醫療計畫已14年，感謝外交部及衛福部的長官，一直支持這個計畫，感謝諾魯政府跟大使館，提供非常多的協助。臺灣與諾魯一直維持友好的邦誼，每年中榮都會安排常駐醫師及行動醫療團前往諾魯支援，但疫情期間受到很大的影響，諾魯病人的治療時機不能等，所以今年臺灣與諾魯開啟邦交史上『首次』以直航醫療專機，將諾魯病人轉診至中榮治療，3個梯次共104位病人，目前已有53位病人完成治療返國，治療成效非常良好。中榮致力發展智慧醫療、尖端醫療、精準醫療，現在我們也把這樣的進步帶到諾魯友邦，感謝宏碁公司陳董事長、宏碁智醫公司許總經理以及晉弘科技鄭董事長，慷慨捐贈本院遠距醫療設備，幫助我們把醫療及愛心，傳遞到世界的更多角落」

晉弘公司董事長兼總經理鄭竹明指出：「晉弘科技從眼底攝影機開發起家，陸續推出耳、鼻、口、皮膚等手持式數位五官鏡，將捐贈之horus Scope數位式五官鏡提供給諾魯的前線醫師使用，並在疫情嚴峻的環境下看診時避免被病毒染疫的風險，讓更多諾魯偏鄉社區及長照的居民能夠獲得照護。」