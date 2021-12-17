2021年房市買氣火熱！591新建案統計2021年六都及新竹縣市推案狀況，往年一個建案從開賣到完銷約1~2年，然而今年6個月內即完銷建案(以下簡稱快銷案)就有415筆，佔全年推案量近3成，其中以台南市100筆最多，如以區域快銷率來看，新竹地區43%最高，其次為台南、高雄，均是受惠科技業買盤拉抬房市熱度的地方。

政府打炒房動作頻頻，但購屋族似乎「無咧驚」，數字科技旗下的591新建案統計2021年六都及新竹縣市推案量約1503筆，而截至11月就有415筆在開賣半年內就完銷結案。從各縣市來看，台北市快銷案37筆、新北市32筆、桃園市55筆、新竹地區66筆、台中市63筆、台南市100筆、高雄市62筆。

今年房市景氣明顯復甦，台灣防疫有道，台商資金持續回流、熱錢湧入，除了前仆後繼湧入台股，更有大批資金進到相對穩定保值的房地產中，今年快銷案佔全年推案個數28%即可印證。市場游資氾濫推升投資、置產需求，購屋族花錢買房不手軟，年中疫情越趨穩定後，便陸續傳出秒殺案、漏夜排隊買房等銷售盛況。

台北市37筆快銷案中就有一半的案子位士林北投一帶；新北市方面，快銷案32筆；桃園今年也有55筆快銷案，以房價基期較低的楊梅、觀音地區佔大宗。受惠竹科效應，半導體、科技產業當紅，今年新竹地區谷底大翻身，去年至今房價漲幅至少2.5成，在經濟紅利優越條件下，不論自住客還是投資客，各個眼明手快，全年推案155筆中就有66筆快銷案，快銷率高達43%；台中部分，今年重大建設陸續開跑加上人口紅利，市場反應過熱，快銷案來到63筆，其中有多筆建案集中在受惠捷運綠線通車與重大建設話題的北屯區。

房價基期較低的中南部，疫情期間市場熱錢大舉湧進，下半年台積電議題發酵更是吸引投資客大批量投入，沸騰房市。以台南來說，光是今年快銷案就來到100筆也是全台最多，快銷率42%；至於高雄，今年快銷案62筆，快銷率也有3成。