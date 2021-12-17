美股受到大型科技股蘋果、NVIDIA、高通等下跌衝擊，四大指數全數收低，亞洲股市亦略顯震盪，台股開低41.2點、報在17744.54點，其後電子權值股出現壓力，股價最低觸17718點，下跌逾60點，惟9:30後，台股在航運、鋼鐵、塑化等傳產股，還有金融給力下，支撐指數開低走高翻紅，顯示在外資陸續放長假下，內資主力成為撐盤要角，讓台股短線似乎與美股脫鉤。

電子大型權值股今跌多漲少，台積電(2330)ADR重挫2%，股價開低、跌幅約0.6%，一度摔下600元大關、早盤最低觸599元，目前股價在5日線附近震盪，聯電(2303)也同步下跌、跌幅在0.5%~1%震盪；大立光(3008)獲美系外資調高評等至加碼，今展現抗跌力道，盤中勁揚逾8%；面板股友達(2409)一度跌逾1%，群創(3481)震盪翻紅；股王矽力-KY(6415)開低走高，漲幅逾2%，股后信驊(5274)一度漲至2.5%，反倒是聯發科(2454)執行長蔡力行喊話未來5年動能十足，其略顯利多不漲，股價今壓低修正。

今傳產股漲幅集中在鋼鐵、玻陶、航運、水泥等族群，鋼鐵類股指數大漲逾2%，運輸、玻陶類股指數漲幅也均逾1%。另外，金融股同樣也扮演穩盤要角，開發金(2883)大漲逾2%，中信金(2891)、新光金(2888)等漲幅也逾1%。

航運股今漲幅整齊，貨櫃三雄基本面表現搶眼，全球運力拉警報，貨櫃三雄明年1月歐美來回雙程、亞洲兩岸航線全面上漲，萬海(2615)今上漲逾3%，在200元上下啟動攻防，陽明(2609)漲幅也逾2%， 長榮(2603)盤中漲幅也拉高到逾1%。航運雙雄長榮航(2618)、華航(2610)漲幅也約1%上下；散裝航運慧洋-KY(2637)大漲6.4%，台航(2617)、中航(2612)漲幅落在1~2%不等，新興(2605)漲約3%。

分析師認為，儘管今日早盤因美股科技股下跌，衝擊台股開盤同步拉回，但台股目前中期均線月線、季線、半年線及年線維持多頭排列，多方格局持續，且12月份過往經驗指數上漲機率高，配合年底集團及法人作帳行情樂觀，台股依舊後市不看淡。另外，觀察到外資11月單月淨匯入新台幣1700億元，潛在買盤伺機而動，加上主計處上修台灣今明年GDP，景氣對策燈號連九紅，多家重量級公司11月營收亮麗，搭配年底集團及法人作帳啟動，指數仍有高點可期。