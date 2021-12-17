消息面：

1.美國聯準會公布，美國11月工業生產月增0.5%，不及經濟學家預期的月增0.7%。製造業產出月增0.7%，產能利用率達76.8%，均符合市場預期。

2.費城聯準銀行12月製造業指數為+15.4，遠不及市場預期的+30，並較11月的+39大幅下滑。新訂單分項指數為+13.7，遠低於11月的+47.4。投入價格分項指數為+66.1，低於11月的+80。就業分項指數為+33.9，低於11月的+27.2。製造業6個月資本支出展望指數為+20，低於11月的+31.1。製造業6個月狀況指數為+19，較11月的+28.5下滑。

3.美國商務部公布，11月新屋開工數增加11.8%，以年率計為167.9萬戶，超出市場預期的156.8萬戶。建築許可成長3.6%，以年率計為171.2萬戶，高於市場預期的166.3萬戶。

4.美國勞工部公布，上周（截至12月11日）美國初領失業給付人數較前一周增加1.8萬人，為20.6萬人，略超出經濟學家預期的20萬人。上周初領失業給付人數4周均值為20.375萬人，周減1.6萬人。截至12月4日止當周，美國續領失業金人數184.5萬人，周減15.4萬人。

5.IHS Markit美國12月製造業採購經理人指數（PMI）初值為57.8，不如市場預期的58.5和11月終值58.3，創下去年12月來新低。服務業PMI初值為57.5，不及市場預期的58.5，並創下3個月新低。綜合PMI初值為56.9，較11月終值57.2下滑，亦創下3個月新低。此外，製造業投入價格分項指數創下去年4月以來的最大跌幅。服務業收取價格分項指數創下史上次高記錄。數據顯示美國12月初的商業活動雖然略見放緩，但仍屬穩健。服務業的成本壓力升高，但製造業的成本壓力明顯減輕。

6.根據各國經濟與通膨情勢，最新出爐的央行決議顯示各國貨幣政策的走向開始出現分歧，周一美元指數先升後跌，尾盤跌0.4%。英國央行意外宣布升息0.25%，以抑制高漲的通膨，尾盤英鎊漲0.4%，報1.3314美元，盤中一度上漲0.8%。歐元兌美元尾盤漲0.3%，報1.1332美元。歐洲央行宣布基準利率維持不變，而「疫情緊急購債計畫」（PEPP）也將如期於明年3月結束，但也如市場普遍預期地擴大了常態性的資產購買計畫（APP），以持續為區域經濟帶來提振。

7.聯準會對經濟前景的看法樂觀，援解了Omicron新冠變種病毒擴散引發的擔憂，周四紐約期油收漲1.51美元或2.13%，為每桶72.38美元。倫敦布蘭特期油收漲1.14美元或1.54%，為每桶75.02美元。英國和南非的新冠病毒確診數頻創新高，使油價漲勢受抑。

8.聯準會公布的貨幣政策決議符市場預期，加上美元走軟和美國債息曲線趨平，周四紐約期金收漲33.7美元或1.9%，為每盎司1798.2美元，創下11月22日來新高，盤中一度漲破1800美元大關，站上1800.6美元。其他貴金屬方面，銀價漲1.5%，報每盎司22.39美元。鉑金漲1.8%，為每盎司935.42美元。鈀金大漲8.3%，為每盎司1728.71美元。