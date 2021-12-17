梨山社區發展協會辦理「市區客運業」領牌手續，豐原監理站安排專人引導。（豐原監理站提供／王文吉台中傳真）

豐原監理站輔導梨山社區發展協會成立市區客運業，為在地居民提供接送服務。（豐原監理站提供／王文吉台中傳真）

豐原監理站輔導梨山社區發展協會成立市區客運業，為在地居民提供接送服務。（豐原監理站提供／王文吉台中傳真）

小客車能當公車載客？許多人到偏鄉地區，看見白牌車接駁當地居民，一定存有疑惑。為解決偏鄉交通困境，豐原監理站輔導梨山社區發展協會成立市區客運業，由政府把關票價、車輛及駕駛人資格等，歷經數月努力，昨核發車輛牌照，推動梨山公共運輸邁向全新里程。

梨山原是繁榮的觀光勝地，921大地震後，往台中市區的主要道路「中橫公路」中斷，居民對外交通不便，長者下山就醫需轉乘數次公車，且要等候中橫便道管制站放行，就醫結束後經常趕不上最後開放時間，無法當天往返。

考量方便性，當地居民20年來習慣搭乘私人白牌車。豐原監理站長許國良表示，私人白牌車各家收費標準不一，車輛維護保養無法掌控，且無法確認司機是否持有合法職業駕照，亦無投保乘客責任保險，有諸多安全疑慮。

為解決偏遠地區交通困境，交通部2020年11月27日修法通過偏鄉地區市區客運業的規範，在公共運輸涵蓋率不足且市區客運公司無意願投入的地區，可由當地社會團體或個人成立「市區客運業」，經營當地的公共運輸服務。

交通部公路總局與台中市政府合作，於台中市和平區規劃幸福巴士2.0計畫，輔導當地白牌車轉型成為「市區客運業」，將大梨山在地資源納入公共運輸，票價、車輛設備、駕駛人資格等均由政府把關，讓民眾搭乘更加安心。

歷經數月勘查規劃及籌備，順利輔導梨山社區發展協會成立市區客運業，為在地居民提供接送服務。和泰汽車秉持企業社會責任理念，特別捐助全新7人座小客車，希望拋磚引玉，吸引更多企業在梨山投入公共資源。

梨山社區發展協會昨辦理領牌手續，豐原監理站安排專人引導，核發中部地區第一面社會團體成立「市區客運業」的車輛牌照。

許國良表示，盼藉由在地人服務在地人的方式，吸引更多當地居民參與梨山幸福巴士運輸計畫，使計劃能夠永續發展，讓大梨山地區獲得更佳的公共運輸品質。