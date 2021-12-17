中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進退休，由80後(1980年後出生)的中共中央機關報《人民日報》評論部副主任范正偉擔任社長。胡錫進昨天宣布已辦理退休手續，但仍會出任《環時》特約評論員，對於未來《環時》風格會否變化，胡錫進不願多談，稱「我相信他們會做得更好」。

《星島日報》致電胡錫進問其對於退休有何感想，他語氣輕鬆表示，要說的話在微博已經說了，「（今天是）第一天，不想說太多，希望能夠理解。」至於未來《環時》風格會否有變化，他稱，「這個不要問我，我相信他們會做得更好。」

《環時》是《人民日報》的子報，關注國際和兩岸三地新聞，常有犀利的評論，民族主義風格強烈，在胡錫進長期領導下，該報和旗下的環球網受關注度高，被西方稱為「商業民族主義」媒體。

胡錫進昨天上午透過微博表示，自己即將62歲，已辦理退休手續。今後將以《環時》特約評論員的身分，繼續為環時事業發展貢獻力量，「繼續為黨的新聞輿論工作竭盡所能」。

胡錫進自2005年擔任《環時》總編輯，是頗具影響力並備受爭議的意見領袖（KOL）。他時常透過社交媒體發表具有強烈民族主義色彩的言論，幾乎逢熱門事件必評，語出驚人，在新浪微博坐擁2千4百萬粉絲，也在推特發聲，在官媒中成為「特殊的存在」。