你在笑我？ 刺青男機車跌下 竟腦羞痛打路過夫妻檔

台北市大同區寧夏夜市附近16日晚間發生一起打人事故，據了解，22歲顏姓男子坐在機車上不小心滑落，誤以為路過的夫妻在嘲笑他，便氣炸撂來5人助陣瘋狂毒打該對夫妻，害2人受傷送醫。警方獲報後依法將涉案民眾送辦，另追查在逃2人到案說明。

警方指出，17日凌晨獲報，稱寧夏夜市附近有打架滋事，立即出動快打部隊到場壓制，經初步了解，為一對謝姓夫妻檔在附近停車準備離去，經過超商湊巧看到顏姓男子從機車上跌下，而顏男以為該對夫妻在嘲笑他，雙方才爆發激烈衝突。

而謝姓男子自車上拿出鐵撬，顏男則跑到附近的刺青店找來4男1女助勢，5人到場後隨即持棍棒痛毆該對夫妻及其車輛，透過網路影片可明顯聽見陣陣的「碰！碰！碰！」敲打聲，不少路過民眾嚇壞。

警方指出，到場後發現謝男受有全身擦挫傷，左手中指骨折，謝的妻子則四肢多處擦挫傷，所幸兩人均無生命大礙，同時現場帶回包含顏男在內共計1女3男，全案將依法送辦，另持續追查在逃2男到案說明。