女星方文琳的22歲女兒齊薇（于齊薇），上個月擔任金馬獎遞獎大使，亮眼外型被譽為「最美星二代」，日前在臉書粉專分享一系列工作美照，引起網友熱烈討論，連母親方文琳都驚呼：「這位是我的寶貝嗎？」

齊薇跟隨雙親腳步踏入演藝圈，母女倆更成為師姐妹，她日前在臉書曬出一系列美照，接著表示：「不要急著否定自我，就算有所不完美，那都是最真實且美麗的自己，謝謝這次的拍攝，讓我看到我的不同樣貌，很幸運有很安心的工作環境跟夥伴，我會繼續努力突破」，字字句句都在對自己信心喊話。

照片曝光後，除了演藝圈前輩大讚很美之外，許多網友也留言鼓勵：「要相信自己，找到屬於自己獨特的風格，努力前進」、「妳的美，是獨一無二的，勇往直前吧」、「媽媽的基因太強大了，這樣的外貌已經佔了先天優勢」、「美美的~期待你的發光發亮~~~加油」，就連母親方文琳留言：「哇！！這位是我的寶貝嗎？沒錯，多元化自己也才會看到自己許多不同」，她也親自回覆：「愛你」，足以見得母女感情深厚的一面。

于齊薇先前與母親演出賀歲片《金不厭詐》引起關注，之前在IG曬出穿上細肩帶小可愛，小露性感的照片引發熱烈討論，更發文表示發覺自己的成長，像是：「有時候會在不知不覺中突破很多事情…像是打蟑螂，我以前看到蟑螂是會大叫的耶，為自己的成長感到開心」。