中國氣候變化事務特使解振華16日出席一場論壇時表示，實現「雙碳」目標的相關方案和措施已經陸續發布，通過落實這些政策措施，中國將完成全球最高碳排放強度的降幅，用全球歷史上最短的時間實現從碳達峰到碳中和。

香港文匯網報導，12月16至17日，「2021碳達峰碳中和論壇暨第九屆深圳國際低碳城論壇」在深圳國際低碳城舉行。作為中國綠色低碳領域內的代表性專業論壇，深圳國際低碳城論壇已連續舉辦8屆。

在能源變革方面，中國工程院院士、上海交通大學講席教授黃震將未來的能源變革歸納成「五個化」，即電力零碳化、燃料零碳化、脫碳化、智慧化和高效化。其中，最關鍵的就是電力的脫碳化和零碳化。目前，中國48％左右碳排放來自電力行業。因此，脫碳和零碳是實現碳達峰和碳中和目標的重中之重。

黃震表示，碳中和可以說是一種重新定義人類對資源的利用方式，將引領構建全新的能源體系和全新的零碳的產業體系，同時引發數以百萬億計的投資和產業機遇，未來一批新的技術、新的行業、新的商業模式將誕生。

總部在深圳的中國廣核集團，是主要以核能為主的一家清潔能源企業。中國廣核集團有限公司副總經理龐松濤表示，在未來的規劃中，中廣核主要還是通過在技術、管理乃至一些商業模式方面進行創新，來促成「雙碳」目標的實現。

此外，龐松濤表示，地處深圳的大亞灣核電站，每年給香港供電超過100億度，佔香港的四分之一，有力地支撐了香港的經濟社會發展。希望未來可以將核電的清潔能源電力直供給深圳，因為核能核電不僅清潔、高效，經濟性也非常好。