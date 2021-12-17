1218公投將登場，新北市長侯友宜今（17日）上午9時許前往新北市選委會視察。（葉書宏攝）

1218公投將登場，新北市長侯友宜今（17日）上午9時許前往新北市選委會視察。（葉書宏攝）

公投將登場 侯友宜視察選委會特別關心這件事

1218公投將登場，新北市長侯友宜今（17日）上午9時許前往新北市選委會視察，侯友宜表示，昨天桃園市出現防疫旅館感染事件，因此來到選委會提醒，在投票過程當中防疫一定要做好，把防疫安全做到位。

侯友宜說，今天是選務工作的最後一天，這段時間不斷的去提醒選務工作的夥伴，因為新北市有342萬7162人具有投票權，以及要設2625個投票處，是人口以及處所最多的地方。

這次因為疫情公投延後了，所以很多人已經遷戶籍還有返回戶籍地來投票，增加了更多的困難度，所以選務工作一定要辦到中立、公正、公平的態度。

侯友宜表示，尤其這一段時間剛好又碰上疫情嚴峻的時刻，昨天又傳出防疫旅館感染事件，因此再度來到中選會提醒，在投票過程當中防疫一定要做好，所以特別增加了4922人，希望選務工作除了中立、公正、公平以外，最重要還是要把防疫安全做到位。

侯友宜說，其實今天來藉這個機會特別呼籲新北市的市民們，經過這段時間的理性科學思辨以後，公投是民主主義的展現，民眾要勇於出來表達意見，鼓勵大家出來投票、做自己，所以希望市民朋友們，周六請出來讓民主自決，決定公投，這是一個民主的真諦，所以希望大家出來表達意見。