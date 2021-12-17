天生我才必有用！一位爸爸分享自己14歲的兒子雖然不愛念書，但是卻會跟著他一起工作，如今店裡高階冰箱的拆解維修都能放心交給他，引發網友熱烈討論，不少人大讚說，擁有一技之長在身上很棒，而且水電維修工賺得比一般的上班族還多呢！

一名男網友日前在臉書社團《爆廢公社二館》發文透露，他的兒子今年14歲很不愛念書，常常因為不寫作業讓他頭很痛，而且對自己的生活也極度懶散，不過，好險對他所交代的事情都會使命必達的完成，如今店裡面的高階進口冰箱拆解維修都能放心交給他，原PO也分享兒子認真拆解冰箱的帥氣背影。

貼文引起網友討論，「天生我才必有」、「行行出狀元」、「在自己有興趣的行業努力，這才是真的成功人生」、「看起來只是沒有找到興趣的科目，走技職體系吧！維修到後面，自然自己會去讀他想要的書了」、「好好栽培，你不會後悔的」、「有一技之長在身上很棒」、「傻傻的，水電維修工賺得比一般上班族還要多呢！」

而原PO也在留言處補充說，冷凍空調這個產業很缺年輕人，而且很多人都只是換零件的師傅而已，根本就不懂要怎麼樣維修。另也有網友說，小朋友肯學就很棒，而且未來如果想深入，也許能考相關學校，現在技職類學校很多，深造後畢業說不定又是一個高階人才，很多專業深入後，年薪百萬真只是起跳。