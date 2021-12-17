每當杜蘭特開啟死神模式，場上幾乎沒有人可以阻擋！杜蘭特17日全場轟下34分，外加11籃板、8助攻，其中更在最後1分46秒完成不可思議的「四分打」，幫助籃網打破平手僵局，最後以114比105擊退作客的七六人奪下4連勝，也送七六人3連敗。

打完上半場，籃網取得66比48大幅領先，但在第3節一開始，七六人就打出7比0小高潮，籃網總教練納許也沒趕緊喊出暫停，讓七六人靠著恩比德延續這波猛攻，轉眼縮小差距到6分，幸好杜蘭特接下來連進3球，才稍微挽回場上形勢。

打到最後關頭，七六人仍把比分追平，幸好杜蘭特最後1分46秒完成「四分打」，布雷克葛瑞芬又在最後1分13秒接獲杜蘭特妙傳投進三分球，然後杜克兩罰俱中，這波9比0攻勢幾乎帶走勝利，杜蘭特最後35.2秒又進中距離確保勝局。

能在陣中5名球員觸發聯盟健康與安全協議停賽之後搶到3連勝，杜蘭特自然當居首功，布雷克葛瑞芬與克萊斯頓今天也各拿17分，米爾斯14分，卡麥隆湯瑪斯11分；七六人以恩比德32分、9籃板及6助攻較佳，塞斯柯瑞29分，米爾頓13分。