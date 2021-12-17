這梨山的巔峰，迎風而來一陣果香及茶香的佐搭，一片的蓊綠果然就是茶與柿的交錯。這令人訝異的「茶柿山」章法，是梨山獨有的莞爾樂章，也開啟了竹山到梨山50年傳奇篇章。

50多年前｢可桑｣辭去村幹事，棄公從農賣掉土地，遠從竹山翻山越嶺來到梨山開墾種水梨、蘋果，可是不知為何｢可桑｣的水果樹就是不斷的慢慢枯萎；眼看著生活都要出問題煩惱之際，正好有朋友從日本回來，送來一顆日本珍貴的甜柿(那時台灣極少人種植)，｢可桑｣想到太太無怨無悔的陪他在山上墾植，捨不得吃就留給她，當他看著太太吃甜柿的滿足幸福甜滋滋的笑容，｢可桑｣不做他想．馬上開始想盡辦法找甜柿苗栽，把整個山頭都全改種為感謝太太的甜柿，可能是有了幸福的滋潤，甜柿竟然長的出奇的好，直到現在都已經是50年以上珍貴老樹等級的老欉甜柿。

50多年前｢可桑｣辭去村幹事，棄公從農賣掉土地，遠從竹山翻山越嶺來到梨山。

「可桑」原是最接地氣的村幹事，也是最瞭解土地的基層公務員，那時看著大家用農藥、化肥耕作傷害土地，心疼之餘，只好遠避到梨山這一片淨土，現在他高齡80多歲，這幾年逐漸把茶柿山交給兒子黃國城管理，並特別交代要友善土地，大地才會賞給我們吃穿。

正在國城接手茶柿山正準備一展身手時，世代在竹山種茶，也有規模不小的製茶廠的鄰居張警官，正好從航警局退休，5年前看到了這片甜滋滋的茶柿果園，提出了把果樹間距種滿茶樹友善共生的新概念，讓土壤微生物多樣性，水土獲得保持，也可全年長時輪流收成，於是山區的柿子樹多了茶樹的陪伴，「甜滋滋茶柿」山成了當地重要的地標，冬天茶柿山柿子成熟時，滿山累累黃澄澄的甜柿映著一片翠綠，美的令人屏氣凝神。

山區的柿子樹多了茶樹的陪伴，「甜滋滋茶柿」山成了當地重要的地標。

因為友善栽種加上身處高山，「甜滋滋茶柿」現在才成熟，比一般甜柿晚再加上現在冷鋒來襲，風味甜度更佳，國成說現在品嘗，一定會感受到當時媽媽幸福甜滋滋的味道。

目前「甜滋滋茶柿」大出一萬多斤，不過沒想到國城在急著送貨過程中發生車禍，人雖然無礙但是車毀果傷；這件事被宜蘭大學的助理教授洪勝雄獲悉，馬上引介一直以來協助幫忙推廣有機蔬果的『好食好食企業社』，老闆吳淑真義不容辭馬上開包裝線協助，國城現在車子撞壞，只能借車運甜柿，望大家一起來採購，支持這甜滋滋幸福的茶柿，也幫國城度過這個難關。