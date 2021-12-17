揮別疫情肆虐的2021年，悠遊付年終前狂寵新會員衝一波，即日起至年底前完成新會員註冊，即可抽回饋金，最高可抽中2022元，讓悠遊付與您一起攜手迎向2022年。

悠遊付在疫情期間積極推廣無接觸的行動支付，從年初的市長紅包、宮廟結緣金開始，期間雖遭遇三級警戒，依舊持續發揮「挺會員」、「挺店家」的初心，與線上餐飲整合平台合作、發放防疫購物金等，更協助市府推動市場數位通行證，讓每個人都可以在兼顧防疫下繼續正常生活。

除此之外，悠遊付在2021年也積極推廣通路，完成四大超商上線，主要線上電商也都可使用悠遊付結帳，在消費者的支持下，全年新增會員數逼近70萬人，擠進市場前3名。

悠遊付在歲末年終之際，推出新會員抽獎活動，即日起至年底前只要完成註冊，即可參加抽獎活動，最大獎為悠遊付回饋金2022元(111名)，悠遊付回饋金888元、777元也各有111名，此外，還有888名可獲得現金回饋券88元，總獎項超過1200名，中獎名單將在2022年1月10日在悠遊付APP上公布。

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