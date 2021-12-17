高雄市旗山區53歲吳姓婦人12月14日接到詐騙集團假冒檢警來電，謊稱其銀行帳戶遭不明人士利用，涉及違法洗錢需交由警察監管帳戶，誘導吳婦將名下存款，總計新台幣1400萬元交付保管，兒子驚覺有異，通知員警到家關切，警方立即揭穿詐騙伎倆，順利保住婦人畢生積蓄。

吳婦兒子表示，媽媽是家庭主婦，平日社交活動不多，12月14日下午打電話回家，卻發現電話一直被占線，深覺有異，於是緊急向警方求助，希望員警到家中探視一下。

旗山分局警方立刻前往吳婦家中，發現婦人手拿3本存摺、印章等物，正準備外出匯款，員警當下攔阻，吳婦惶恐說出：「檢察官說我牽涉洗錢案，要我領錢出來監管！」。

警方調查發現，原來詐騙集團冒台北市警方名義致電吳婦，稱其銀行帳戶遭人盜用，如不配合調查，將觸法並入監服刑，更以「偵查不公開」為由要她不能向旁人透露，為求逼真，更冒用台北地檢署檢察官名義，以通訊軟體LINE發送假公文，表明需監管吳婦名下財產帳戶，以調查資金來源。

吳婦深信不疑，依詐騙集團指示，將網路銀行帳號及密碼告訴對方，更準備好將名下的存款新臺幣1400萬元、存摺、印章、信用卡及提款卡交付保管，經警方不斷耐心勸說，這是一起「假檢警」的詐騙老哏，吳婦才恍然大悟，打消交付存款念頭，成功保住吳婦1400萬老本。