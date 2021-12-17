連鎖速食餐廳麥當勞指控前執行長伊斯特布洛克（Steve Easterbrook）說謊掩飾他與數名員工的性關係，伊斯特布洛克為了和解，支付逾1.05億美元，並向麥當勞道歉。

麥當勞（McDonald's Corp）今天在聲明中表示，作為和解協議的一部分，伊斯特布洛克已歸還價值逾1.05億美元的股利分紅和現金，這筆錢是他2019年離職時領取的遣散費。

路透社取得麥當勞董事長赫南德茲（Enrique Hernandez Jr.）寫給員工的訊息，他說：「今天的決定避免了冗長的法庭程序，讓我們跨越了屬於我們過去的篇章。」

麥當勞表示，公司將取消對伊斯特布洛克的訴訟，不再提告。

伊斯特布洛克在麥當勞提供的同一份聲明中表示：「在我擔任執行長的任期內，有時未能維護麥當勞的價值、履行我身為公司領導人的某些責任。我為自己的作為向曾與我共事的人、董事會、公司加盟商及供應商致歉。」

麥當勞與伊斯特布洛克達成遣散協議9個月後，於2020年8月向他提告，聲稱他從未向董事們完整說明他與數名員工的關係。

麥當勞表示，當初開除伊斯特布洛克時，只知道他與一名員工有非關肉體的合意關係。但伊斯特布洛克離職後，麥當勞透過匿名的秘密消息，發現伊斯特布洛克用公司電郵帳號把數十張露骨的女性照片寄到自己的私人信箱，照片中包括3名女員工。

伊斯特布洛克當時回應訴訟時聲稱，麥當勞是在協商他的遣散費時，從公司電腦系統內取得有關他與員工關係的資訊。

麥當勞今年4月表示，在公司被控讓旗下通路女員工易受到普遍性騷擾的訴訟後，將要求餐廳實施新的訓練，以打擊騷擾和歧視。