城市志願服務是冬奧會工作的重要組成部分。《北京日報》報導，北京市人民政府新聞辦公室今天（12月17日）舉辦2022年冬奧會和冬殘奧會北京主辦城市系列新聞發佈會——城市志願服務專場，北京冬奧會城市志願者指揮部、團市委相關負責人以及城市志願者代表出席發佈會介紹有關情況，並答記者問。據介紹，城市志願者預計於明年1月25日開始全面上崗服務，直至北京冬奧會和冬殘奧會賽事活動結束。

北京團市委副書記、城市志願者指揮部執行副指揮李健表示，城市志願者指揮部於今年8月正式成立，由北京團市委、首都文明辦作為牽頭單位，具體負責城市志願服務工作的組織與實施。

根據測試活動及正式比賽期間的城市運行需要，城市志願服務工作主要是參與和承擔城市運行保障相關工作任務，服務內容主要包括：人員引導、信息諮詢、語言服務、文明宣傳、應急救助、文化傳播、環境保障、共建平安、助殘服務等。

按照服務地點不同，城市志願者主要分為七大類，即：場館周邊志願者、城市志願服務站點志願者、冬奧冰雪運動場所志願者、重點社區（村）志願者、助殘服務志願者、文明交通志願者和2022北京新聞中心志願者。賽時，參與志願服務的城市志願者將達到20萬人次。

李健表示，根據冬奧會總體工作要求，城市志願者預計於2022年1月25日開始全面上崗服務，直至北京冬奧會和冬殘奧會賽事活動結束。目前，首批城市志願者已於12月5日在主要服務站點上崗。