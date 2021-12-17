立委傅崐萁昨在臉書喊話，指出國民黨不要因為內部步伐的錯亂，而造成公投失敗，被外界解讀是針對新北市長侯友宜，侯今上午出席國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與實作論壇回應，「謝謝大家關心，我努力做事。」

針對媒體今日頭版的半版廣告，侯友宜受訪時再度表示，「移花接木、混淆視聽，公投真的需要玩成這樣子嗎？這事不可取。」

另據傳新北市研考會鎖定市民動態，得知市民反對核四公投不可能過關，被問到是否擔心影響2022或2024選情，才沒跟著國民黨的四個同意，侯強調，他永遠以國民健康、國家安定及產業發展為三大主軸，來保護國家跟所有民眾站在一起。

新北市政府副發言人戴湘儀今也臉書貼文強調，侯市長從來沒有針對核四議題，左右大家的想法，民主的價值在於相互尊重不同意見、理性討論，讓大家各自做出最好的決定，認為政策的辯論，應該是各自闡述意見，用道理說服人，而不是走旁門歪道，將別人說的話張冠李戴、移花接木。