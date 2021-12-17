消防人員隨即出動70輛消防車打火，並於10時46分將火勢成功撲滅。(圖/路透社)

據「日本放送協會」(HNK)報導，日本大阪市北區的一棟建築物17日發生火災。雖然火勢於30分鐘內撲滅，卻傳出至少27人已無呼吸心跳(23人送醫急救)、28人受傷的惡耗。由於有人通報1名男子疑似縱火後逃逸，警方正針對此展開調查。

報導指出，大阪市警方於17日上午10時20分(台灣時間同日9時20分)，接獲曾根崎新地「堂島北大樓」的4樓傳出火警。消防人員隨即出動70輛消防車打火，並於10時46分將火勢成功撲滅。

大阪 北区 繁華街でビル火災 27人が心肺停止 消防 | NHKニュース https://t.co/Qoi2hybA4f



17日午前10時20分ごろ、大阪・北区の曽根崎新地で「ビルの4階が燃えている」と複数の人から消防に通報。

消防車が出て消火活動にあたり、およそ30分後の午前10時46分に火はほぼ消し止められました。 — matiere* (@matiere) December 17, 2021

警方表示，失火的大樓為8層樓建築，距離JR北新地站不遠。火勢由4樓竄出，起火點疑似該層樓的1間精神科診所。由於延燒迅速，現場人潮來不及逃生，才導致災情嚴重。警方目前正全力調查火警原因，初步收到消息有名男子疑似在縱火後逃離現場。

1名目擊者則指出，當時大樓竄出陣陣濃煙，周遭停滿消防車與救護車，警消人員帶著傷患離開火場，周邊也一度停電。

1名目擊者表示，當時只看到大樓4樓處竄出一團橙色的火焰，在6樓則有1名女子探出窗外揮手求救。另1名目擊者則指出，當時大樓竄出陣陣濃煙，周遭停滿消防車與救護車，警消人員帶著傷患離開火場，周邊也一度停電。