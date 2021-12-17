35歲流量女神楊冪臉蛋精緻、身材好，傳聞出道多年至少累積了45億人民幣（約196億台幣）身家，每每她現身代言活動或是各大典禮，穿搭總引來話題，近來冬天氣溫驟降，不少人都會選穿羽絨服保暖，楊冪工作室近日則曬出一組她代言羽絨服的美照，可見她上下包緊緊，上身穿著白色羽絨外套，腳上穿著過膝長靴，露出細白大腿的絕對領域，引來粉絲讚歎她美得讓人窒息。

楊冪外型跟聲音都甜美，骨子裡卻自稱：「我不是弱的處女座」，曾受訪透露自己有「謎之自信」，因為足夠了解自己，不會被他人的閒言閒語受傷害攻擊，也懶得辯解。多年前她上主持人金星節目時，被問到出道這麼久有沒有遇過「潛規則」的暗示，楊冪大方回答：「算是有吧」，但當時她年紀小，完全愣住不知道如何反應，「然後這件事我就當它沒發生，裝傻，就裝傻就過去了」。

楊冪穿過膝靴，露出絕對領域。（圖／翻攝自嘉行楊冪工作室微博）

楊冪如今可說已經是大陸戲劇圈的一姐，但私下的她依舊相當樸實節儉，先前被人捕獲現身遊樂園，身上掛著的「小熊包」被網友肉搜，竟高貴不貴只要價約台幣600元左右，近日她更被網友捕獲帶朋友到自己代言的內衣店血拚，目擊人透露她不僅是自己花錢購買，且當時店內還正在進行4折大拍賣，引來網友大讚楊冪的親民。

楊冪中空露出極細雪白大腿。（圖／翻攝自嘉行楊冪工作室微博）

近日，楊冪工作是分享一組她代言羽絨衣的美照，可見她頭髮剪了「公主切」造型並挑染成綠色，戴著貝蕾帽，腳上的過膝長靴讓她一雙招牌大長腿更加吸睛性感，網友回應：「公主切真好看！美女會搭」、「花花世界迷人眼，楊冪女士最耀眼」、「太美了，我看呆了」、「姐也太美了」。