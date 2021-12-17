央行第四季理監事會，總裁楊金龍明示2022年將採取升息措施，預期央行將緊跟Fed升息步伐，在升息預期下，法人建議酌量加碼金融股，首選加碼中信金(2891)、開發金(2883)、國泰金(2882)和富邦金(2881)及元大金(2885)，5大金控的前11月EPS均在2元之上，平均EPS達5.9元。

央行表示，主要是考量目前通膨尚屬可控，明年通膨率可望回降，且今年經濟雖穩健成長，但各產業復甦不均，加上全球景氣仍存下行風險，預期明年台灣經濟溫和成長。不過，央行總裁楊金龍表示，明年貨幣政策一定朝緊縮方向前進，最起碼將於適當時間把去年調降1碼的重貼現率調整回來，主因目前全球通膨走勢仍面臨不確定性，未來若物價持續走高，考量受疫情影響產業已穩步復甦以及主要央行升息動向等因素，必要時將適時調整貨幣政策。內資法人評估，Fed將於明年6月首度升息，而央行下半年升息半碼0.125%。

富邦金今年前11月穩坐稅後盈餘、EPS雙冠王寶座，也是唯一賺超過一個股本之金控，EPS達12.21元，其次為國泰金的9.95元，元大金達2.74元，中信金為2.61元，開發金為2.23元。該5大金控前11月合計稅後盈餘達3943億元，占15大金控合計稅後盈餘的7成。

法人分析，金融類股殖利率約為3.5%，優於其他主要台股指數平均殖利率約的2.7%，金融股擁有抗通膨概念投資題材，同時，明年又有升息的實質利多，使金融相關基金和個股受到存股族投資人青睞。