國民黨主席朱立倫強調，他對核安、核能的堅持從未改變，這也國民黨政策，民進黨不要顛倒是非。（盧金足攝）

國民黨主席朱立倫17日到台中市展開公投車隊台中掃街衝刺。（盧金足攝）

國民黨主席朱立倫今日上午從國民黨台中市黨部出發，展開台中市全市為公投掃街衝刺，很多支持者揮舞國旗加油，還有機車隊一路跟隨。（盧金足攝）

公投車隊衝刺 朱立倫批綠「鴨霸」對抗全民

國民黨主席朱立倫17日到台中市展開公投車隊台中掃街衝刺，怒批民進黨動用府院黨網軍的力量，真的是無限資源，「鴨霸」對抗在野黨，包括國民黨、民眾黨、時代力量等政黨站出來，意見都與民進黨截然不同，民進黨是一黨之私，一黨鴨霸對抗全民，國民黨更應該要全力以赴」，全民投下「四個都同意、台灣更美麗」。

朱立倫今日上午從國民黨台中市黨部出發，展開台中市全市為公投掃街衝刺，很多支持者揮舞國旗加油，還有機車隊一路跟隨。

朱立倫表示，民進黨動用府院黨網軍的力量，動用無限資源，「鴨霸」對抗在野黨，今天包括國民黨、民眾黨、時代力量等政黨都站出來，意見都跟民進黨截然不同，民進黨是一黨之私，一黨鴨霸對抗全民，國民黨更應該要全力以赴。

媒體追問，桃園市長鄭文燦質疑，「藍營在核四公投的部分，就像川劇變臉變變變」；對此，朱立倫不滿的說「民進黨為了一黨之私，把公投真的是拚到有點瘋了」。

朱立倫說，民進黨對抗每一個政黨，不管時代力量、民眾黨，不管國際知名導演、各界人士都站出來，對鄭文燦說法，反嗆「地方首長難道你要不顧民眾的安全、民眾食的健康，你要開放萊豬嗎？你大聲講一下，你要開放萊豬嗎？」

朱立倫暗批鄭文燦，在地的首長要破壞在地最美麗的藻礁嗎？請問當時誰設最大看板？就是蔡英文總統宣示「藻礁永存」，今天卻是要破壞藻礁，那當時誰說「開放萊豬的總統要下台？」今天卻要開放萊豬。

朱立倫強調，他對核安、核能的堅持從未改變，這也是國民黨政策，民進黨不要顛倒是非。