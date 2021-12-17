根據中國國家統計局統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務數據等，中國國家統計局今公布對2020年GDP數據進行最終核實數據，經最終核實，2020年，GDP現價總量為1013567億元人民幣，比初步核算數減少了2419億元；按不變價格計算，比上年增長2.2％，比初步核算數下降0.1個百分點。

據中國國內生產總值（GDP）核算和資料發佈制度規定，年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。