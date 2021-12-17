陸修正2020年GDP數據 成長率降至2.2％ 11:142021/12/17 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國修正後的2020年GDP最終數據。（中國國家統計局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中國國家統計局統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務數據等，中國國家統計局今公布對2020年GDP數據進行最終核實數據，經最終核實，2020年，GDP現價總量為1013567億元人民幣，比初步核算數減少了2419億元；按不變價格計算，比上年增長2.2％，比初步核算數下降0.1個百分點。 據中國國內生產總值（GDP）核算和資料發佈制度規定，年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。 電動車激化SiC需求 研調估2025年市場規模達6.5億美元 推金融雙向開放 中國增持178億美元 續居美第二大債權國 #GDP #核算 #2020年 #數據 #最終 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 管控數據 陸擴大持有黃金股 04:102021/12/17 全球財經 阿里巴巴國際站提三大外貿轉型新思維 04:102021/12/17 產業特刊 《金融》木星資產憂明年全球經濟成長 長天期政府債券具吸引力 08:012021/12/17 財經 全球特別股基金不畏升息 固定收益首選 04:102021/12/17 投資理財 金研院看世界－太空市場、數位基建、基因編碼 金融投資新方向 04:102021/12/17 專題周報 央行：明年經濟成長估4.03％ 04:102021/12/17 財經要聞 十年新高 A股IPO增長成長期趨勢 04:102021/12/17 全球財經 滴滴赴港上市 擬引政府黃金股 04:102021/12/17 焦點新聞 信義挑戰未知 靠創意與努力 04:102021/12/17 財經焦點 15檔11月營收雙增 法人追捧 04:102021/12/17 證券．權證 世茂爆雷發酵 上海促房企匯報真實債務 04:102021/12/17 全球財經 兩岸熱門新聞 陸涉台專家提3解方 破解台灣問題「塔西佗陷阱」 - 兩岸 李海東：一周連四波制裁數十家中企 美終極目的阻礙陸科技快速發展 - 兩岸 《環時》風格是否改變？胡錫進這樣說 - 兩岸 史話》留下來的悲劇人物──躲過文革的張大千之2（王亞法） - 兩岸史話 - 言論 美國國務院：希望盡快與中國開始軍控談判 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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