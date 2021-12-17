生肖運勢網站「生肖運勢天天看」分享，生肖屬鼠、牛、猴、虎、狗的人12月下旬的運勢最好，可以高枕無憂享清福。

▍1.生肖鼠

屬鼠人12月下旬會覺得非常順心，天隨人願，與長輩的關係密切，能得到多方位的幫助。事業運高漲，得到獎金和長官、同事的支持，能做出一番成果。生活無憂無慮，心想事成，輕鬆達成所願。

▍2.生肖牛

屬牛人12月下旬好運氣多多，有吉星高照，福氣滿滿。貴人運強勁，運勢相當好，不管哪方面都稱心如意。職場大放異彩，財運也因此無比順遂，不費吹灰之力就能獲得錢財、名利。

▍3.生肖猴

屬猴人一向人緣好，12月下旬更是貴人多，幫助實現願望，幸運無比。有著付出一分、收穫三分的好運氣，財源廣進賺得多，平安又吉祥，順順利利，生活幸福甜蜜，家庭美滿，令人羨慕。

▍4.生肖虎

12月下旬屬虎人會有很多收穫，工作能力得到認可，業績成果突出，做事效率高、品質好，可以徹底發揮實力。事業旺盛財富也得到提升，不愁吃喝，生活安穩幸福。自信滿滿，對未來充滿希望。

▍5.生肖狗

屬狗人12月下旬輕鬆又如意，感覺身邊到處都是溫暖，一如既往的開心快樂。好運氣讓生活發生很大的變化，快樂的時候很多，心情也非常舒暢。進帳順利，小金庫豐盈起來，成為他人眼裡的富有之人。

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