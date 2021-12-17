26歲大陸網紅鹿道森（周鵬）日前留下遺書後失聯，4天後在浙江舟山朱家尖附近海域發現遺體，鹿道森在遺書中寫道，童年就因為長相清秀遭霸凌，被戲稱是「娘砲」，英媒也大肆報導大陸頒布「限娘令」，更成為壓垮駱駝的最後一根稻草，擔心在當局的允許下，長相中性的男生會遭到非人對待。

鹿道森在遺書中透露，他小時候的長相就比較女性化，加上個性文靜，與一般調皮搗蛋的男孩子不同，因此被認定是娘砲，不但遭到同學排擠，還被取綽號「假妹」、「假姑娘」，甚至被迫下跪，長期遭受霸凌、飽受侮辱，「這個世界或許已經無可救藥了。」

鹿道森飽受性別霸凌。（圖／翻攝自微博）

鹿道森坦言因為家庭不和諧，從小特別渴望愛，然而父母的過度控制和不負責任只是讓他更加絕望、孤獨，最後情緒超出負荷，讓他陷入憂鬱低潮出不來，才會選擇走上絕路，「我把生命交還給這個世界，生而為人，我很抱歉。」此事受到網友熱議，也讓更多人開始關注「性別認知」的議題。

英媒《BBC》也引述阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）網路文化專家王帥帥的想法，提到「限娘令」嚴令「杜絕娘炮、畸形審美，認為「男性女性化」在傳統觀念裡雖然難以被接受，但被公開斥責卻是第一次，更直言大陸當紅明星TFBOYS、鹿晗因精緻外表成為箭靶，這條政令很可能造成性別暴力的案件增加。

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