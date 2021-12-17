新北市長侯友宜對公投態度各界關注，今上午在臉書貼文：「明天，我一定會去投票。希望你也會去！」，侯今上午出席國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與實作論壇，被問到呼籲大家明天投票，是針對公投的最後表態嗎？他說：「今天是選前一天再度呼籲，其實都是依法行政，希望以中立、公平、公正態度展現民主的風範，呼籲民眾能勇於表達自己的意見。」
侯友宜表示，他呼籲大家出來實踐公投的民主主義，讓民眾自己做決定，只要經過理性科學思辨，11月22日新北市圾車就已用紅布條，提醒市民勇於表達意見，出來公投。
新北市長侯友宜對公投態度各界關注，今上午在臉書貼文：「明天，我一定會去投票。希望你也會去！」，侯今上午出席國際青年「NTPC MAGIC」專案設計與實作論壇，被問到呼籲大家明天投票，是針對公投的最後表態嗎？他說：「今天是選前一天再度呼籲，其實都是依法行政，希望以中立、公平、公正態度展現民主的風範，呼籲民眾能勇於表達自己的意見。」
侯友宜表示，他呼籲大家出來實踐公投的民主主義，讓民眾自己做決定，只要經過理性科學思辨，11月22日新北市圾車就已用紅布條，提醒市民勇於表達意見，出來公投。
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