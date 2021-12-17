1218公投》趙少康公投車隊遊行台南 宣講4個都同意 11:332021/12/17 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市議員謝龍介（右）搭上宣傳車，與中廣公司董事長趙少康（左）一起宣傳公投4個都同意。（程炳璋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中廣公司董事長趙少康（左）在宣傳車上向民眾揮手致意。（程炳璋攝） 中廣公司董事長趙少康（中間藍襯衫者）到台南宣講4個都同意，台南市議員謝龍介（左一）、北區振興里長童小芸（右二）與台南市議員王家貞（右一）一起呼籲公投４個都同意。（程炳璋攝） 台南市議員謝龍介公投遊行宣講車隊17日請來中廣董事長趙少康助陣，趙少康提到新北市是最大票倉，市民表態率卻最低，呼籲侯友宜出面宣導新北市民踴躍出來投票，提高投票率。 雲林縣總投票人數57萬7564人 611個投開票所今同步點領選票 1218公投》侯友宜未表態出席選前之夜 趙少康建議朱立倫這麼做 #趙少康 #公投 #侯友宜 #宣講 #4個 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 名嘴曝侯友宜私下個性 驚人預測四項公投結局 21:322021/12/16 政治 四大公投明投票 經濟選民成決定關鍵 04:102021/12/17 財經要聞 V6解散再締造新紀錄 冠軍專輯連續橫跨4個年代 09:142021/12/17 娛樂 永和大陳社區單元3都更 拚明年動工 04:102021/12/17 地方新聞 1218公投》投票前爆疫情 趙少康質疑指揮中心「不肯講」：如果不是媒體報導 10:492021/12/17 政治 肝癌進展症狀多 醫師詳解5療法 根除大有機會 04:232021/12/17 健康 1218公投》宣傳車從屏東出發 朱立倫談論侯友宜恐成「破口」一事 10:382021/12/16 政治 趙少康批千字文「哪個狗頭軍師想的」 侯友宜神回：我自己 10:052021/12/16 政治 1218公投》民團「署名侯友宜」登反核廣告 馬英九：侯沒有反核 10:362021/12/17 政治 1218公投》公投倒數 侯友宜視察選委會「特別關心這件事」 10:532021/12/17 政治 1218公投》不出席國民黨選前之夜 侯友宜：已有其他行程 10:282021/12/17 政治 政治熱門新聞 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 1218公投》4大案最新民調竟一面倒 黃暐瀚爆選情 - 政治 顏寬恒不斷被抹黑 郭正亮預言林靜儀選情 - 政治 1218公投》蔡英文宣傳公投竟出現兩錯誤 街訪民調年輕人反應超直白 - 政治 1218公投》投票前夕最新民調曝光 郭正亮語出驚人 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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