中廣公司董事長趙少康（左）在宣傳車上向民眾揮手致意。（程炳璋攝）
中廣公司董事長趙少康（左）在宣傳車上向民眾揮手致意。（程炳璋攝）
中廣公司董事長趙少康（中間藍襯衫者）到台南宣講4個都同意，台南市議員謝龍介（左一）、北區振興里長童小芸（右二）與台南市議員王家貞（右一）一起呼籲公投４個都同意。（程炳璋攝）
中廣公司董事長趙少康（中間藍襯衫者）到台南宣講4個都同意，台南市議員謝龍介（左一）、北區振興里長童小芸（右二）與台南市議員王家貞（右一）一起呼籲公投４個都同意。（程炳璋攝）

台南市議員謝龍介公投遊行宣講車隊17日請來中廣董事長趙少康助陣，趙少康提到新北市是最大票倉，市民表態率卻最低，呼籲侯友宜出面宣導新北市民踴躍出來投票，提高投票率。

雲林縣總投票人數57萬7564人 611個投開票所今同步點領選票
1218公投》侯友宜未表態出席選前之夜 趙少康建議朱立倫這麼做
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