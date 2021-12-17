17日環境風場為東北風，中部以北位迎風面，擴散條件良好；雲嘉南以南位下風處，風速較弱且清晨混合層高度較低，較易累積污染物。

依時監測結果，宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

17日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，東北風挾帶輕微境外污染物南下影響台灣，影響程度視上游累積程度和降雨情形有所變化；南部位於下風處，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積；雲嘉南沿海地區午後因風速增強，易有揚塵現象影響空氣品質；氣象局預報中南部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

未來一週，16日環境風場轉為偏東風，西半部風速弱，擴散條件轉差；17日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，18日至19日東北季風或大陸冷氣團影響，20日至22日東北季風影響及南方雲系北移，南部地區需留意污染物累積。