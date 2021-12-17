國民黨主席朱立倫17日到台中掃街表示，侯市長、盧市長都分別表達對來反萊豬，以及對於藻礁等等議題的支持，每一位首長鼓勵大家出來投票，展現民意。（盧金足攝）

國民黨主席朱立倫說，在野黨有在野黨的天職，國民黨必須要跟人民站在一起，尤其公投是民意的展現，呼籲大家一定要出來投票。（盧金足攝）

國民黨下達對公投的動員令，但外界質疑新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕目前在四項公投未明確表態，支持者憂心動員能量不足？國民黨主席朱立倫17日到台中掃街時表示，「侯市長、盧市長都分別表達對反萊豬，以及對於藻礁等等議題的支持」，每一位首長鼓勵大家出來投票，最重要的出來投票，展現民意。

朱立倫說，在野黨有在野黨的天職，國民黨必須要跟人民站在一起，尤其公投是民意的展現，呼籲大家一定要出來投票。

「包括侯市長、盧市長都分別表達對來反萊豬，以及對於藻礁等等議題的支持」，朱立倫說，每一位首長也會鼓勵大家都要出來投票，那最重要就是大家出來投票，展現民意。

針對侯友宜發了千字文，外界認為遭到藍營的內部圍剿，朱立倫說，他強調，最後階段不要把手指向任何黨內同志，請全力把手揮向民眾擁抱，拜託民眾、拜託全民能夠站出來，公投票最重要「四個都同意、讓台灣更美麗」。

至於今日是否會與中二選區參選人與顏寬恒合體拉抬聲勢？朱立倫說，他上周去看顏寬恒加油打氣，周末總部成立他沒有去，今天掃街安排到中二選區為顏寬恒加油。