中國防疫專家張文宏16日表示，當前是全球因應COVID-19疫情最艱難的時刻，但也有能力與信心在2022年控制疫情。這個冬季將是國際社會一起度過的「最後一個」疫情寒冬。

澎湃新聞報導，兼任中國國家傳染病醫學中心主任及復旦大學附屬華山醫院感染科主任的張文宏，16日透過新浪微博作上述表示。他並形容，當前是人類與病毒對抗相持「最為困難的時候」。

張文宏表示，世衛組織（WHO）專家小組會議提出，當前仍需要依賴廣泛實施公共衛生限制措施，同時完成疫苗的加強接種，特別是未接種疫苗者需要一起加入疫苗接種行列，才能應付Omicron變種病毒的廣泛傳播風險。

他指出，從WHO的專家共識意見可看出，中國實施的動態清零策略，也就是PHSM（公共衛生和社會措施）已經被國際「廣泛採納用於當前奧密克戎（Omicron變種病毒）的應對」。

張文宏說，「動態清零能力」是當前最關鍵的公共衛生策略。近期長三角、珠三角、西北地區頻頻出現Delta變種病毒的散發與局部爆發病例，但中國的動態清零策略已被證實，使用4週左右時間即可控制疫情。

他表示，研究已證實，中國的第3劑接種仍能保留對Omicron及Delta變種病毒的的中和作用，具備降低重症病例發生的潛力。而中國後續的第3劑疫苗優化接種策略在今年可望全面完成，與國際社會共同進入2022年。

張文宏表示，誠如WHO代表16日所說，全球範圍內在2022年有能力與信心控制COVID-19的流行，逐漸回歸正常生活。

他提到，這個冬季和春節，「我們將和國際社會一起度過最後一個寒冷的冬季，我們終會撥開雲霧見天日，守得雲開見月明」。（編輯：周慧盈）1101217