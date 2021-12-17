一向對時事直言、敢言的最高法院法官黃瑞華，經司法院人審會通過調派台南高分院院長後，17日在台灣高等法院院長李彥文的監交下，從原任院長葉居正的手中接下印信正式履新。

黃瑞華就任後致詞表示，理想的司法狀態要靠全體同仁的團結合作，特別是要靠法官在每一個個案審理上，以精湛的法學修為，細膩、同理的審理程序，讓裁判結果與社會生活及人民法感貼近。作為一個院長，就是要努力提供法官們優質的工作環境，使無後顧之憂，一方面能加強吸收新知，另一方面使自己更有能耐，能快速、妥適處理日益複雜、困難的個案審判。

台灣大學法律研究所碩士的黃瑞華，司法官訓練所第21期結業，曾任台北地方法院、花蓮地方法院法官、板橋地方法院（今新北地方法院）庭長、宜蘭地方法院院長、最高法院法官等職務。

曾經公開支持廢死的黃瑞華，在最高法院任職承審台北捷運殺人案時，最後仍判處被告鄭捷死刑。當時她表示，自己仍贊成廢死，沒有改變，但「我不保證我不判死」；鄭捷大規模隨機殺人，手段兇殘、冷血，任意無理剝奪他人生命，合議庭依法判死是無可迴避的選擇。

法界人士表示，黃瑞華一向直言、敢言，深具正義感，也經常投書批評法界事務，雖有爭議性，但普遍都認同她的能力。此次司法院人審會通過她的人事案，法界正反意見都有，但多數都期待她接掌台南高分院後，辦好行政業務、支援審判，維護法官審判獨立及機構尊嚴。