為了1218四大公投到各地宣講的無黨籍立法委員高金素梅，昨(16日)晚間和立委林奕華在台北市大安區進行掃街宣講，並接受中天政論節目《正常發揮》連線專訪，她表示，希望大家投下4個同意，我們要讓政府聽到人民聲音、政府要謙卑更謙卑。

高金素梅表示，大家只要投下同意票，我們一輩子都不會吃萊豬，只要投下那張票，以後就不用再用錯誤的能源政策，我們的荷包會守住，我們的藻礁也會被保護，然後公投綁大選更可以省錢，用在社福、教育，所以4個公投票都是攸關人民的權益；她更詢問節目現場來賓、前民進黨立委郭正亮「阿亮哥對吧？我講的」。

而郭正亮則是回應，「對，完全贊成」。另外，高金素梅表示，要強調其實這一次會喊4同意，重點是對民進黨政府投下不信任票，不要讓這個「鴨霸」的政府變成一隻大怪獸，人民出來投票提醒政府，要跟人民站在一起。

然而，原定8月28日辦理的110年全國性公民投票，因應新冠肺炎疫情依法改定於12月18日舉行投票，投票時間從當天上午8點至下午4點。中選會提醒投票權人，投票當天記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，並配合選務防疫措施。