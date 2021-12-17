有這種事？有民眾在新竹縣竹東鎮打算路邊停車，瞧了一眼停車收費告示牌，卻發現怪怪的，中文版本標示1小時收費40元，神奇的是，下排英文版本收費竟每小時20元，縣府的烏龍之舉讓不少網友紛紛笑說，「看的懂英文就可以打5折」。

「不好意思，只是想問，一個小時到底是20塊還是40塊…」這名想路邊停車的苦惱民眾在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，透過圖片可見，地點位於新竹縣竹東鎮，停車收費告示牌的中文標示寫下「週一至週日每小時40元」，但有趣的是，下方的英文標示卻是寫「NT$20 PER HOUR」，意即每小時20元，讓民眾看了滿頭問號。

文章曝光在網路後，網友紛紛留言調侃，「外國人20，台灣人40」、「看不懂中文20，看得懂中文40」、「你投20，老闆問為什麼你投20，你就用英文回他」、「就說要多讀點書，看懂英文就可以打五折了」、「到底多少啦」、「就漲價了忘記只改一半了嘛...人家新竹縣窮啊，貼紙只能做半張...」、「竹東人路過，是20元哦」。

根據新竹縣政府公告，竹東鎮路邊停車採小時收費，每小時為20元，收費時間為周一至周日8時至22時，若新竹居民對停車收費有疑問，可上新竹縣政府路邊停車管理中心查詢，或致電新竹縣各停管場開單服務據點詢問。