公投當日投票所30公尺內禁干擾勸誘等行為，中選會副主委陳朝建今說明，30公尺認定方式。（林縉明攝）

四大公投案明天舉行投票，中選會今舉行公投前記者會提醒民眾，記得攜帶身分證、印章、投票通知單前往指定投票所投票，若未收到投票通知到，可上網查詢投票地點，攜帶身分證、印章仍可投票。針對投開票所30公尺內不得進行宣傳及干擾同票認定，中選會副主委陳朝建今進一步說明，各投開票所將會採取畫線、畫記或畫點等方式，清楚畫設出30公尺，若投開票所受地形、屏障等影響，將依論理法及目測判斷，若發生爭議，將會使用備用測量工具釐清。

依據《公投法》規定，公投投票日當天仍可進行宣傳，但在投票所四周30公尺內的範圍，若有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票的行為，且經警衛人員制止仍繼續者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5千元以下罰金。

針對投票所四周30公尺內認定標準，陳朝建表示，距離計算是以投開票所門口做為起點計算，各投開票所引地形、屏障等因素有所落差，實務上將會以畫點、畫線、畫記方式，讓民眾可以清楚分辨，如果無法畫點、畫線、畫記，一旦發生爭議違規個案，主任管理員、監察員將拿出備用紅布條、塑膠繩索或封鎖線、警示帶等，作為測量工具。

中選會提醒民眾，前往投開票所應避免穿戴具有公投相關文字、符號或圖像相關服飾或其他物品，且不得攜出公投票，若攜出公投票將處1年以下徒刑拘役或科1萬5000元以下罰金；如果刻意撕毀公投票，可處5000元至5萬元罰鍰。

中選會主委李進勇指出，此次公投投票權人共1982萬5468人，今年8月27日前滿18歲以上者，才具有投票資格，經統計，首投族共有67萬6332人。

此次公投中選會共設置368個選務作業中心，開設1萬7479個投開票選所，動員26萬3104名選務工作人員，投票時間從明日上午8時至下午4時，預計晚間10時前完成初步開票作業後，中選會將對外宣布公投結果。