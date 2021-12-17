軟體大廠Adobe上季和前一年度財報亮眼，但本財年展望意外疲弱，受此打擊周四股價大跌10.19%，收在566.09美元，創下10年來第二大跌幅，盤中一度跌近12%。

Adobe本月股價已下跌16%，料將創下2010年6月以來最大單月跌幅。

Atlantic Equities出具分析報告指出，我們認為今天Adobe股價表現不會太好看，投資人對支出環境放緩和財測保守的擔憂，結果證明是真的。

Adobe公布第四財季（截至12月3日）營收年增20%，為41.1億美元，優於分析師預期。淨利年減45.2%，為12.33億美元。經調整後每股盈餘為3.2美元，符合分析師預期。

2021財年營收年增23%，為157.9億美元。經調整後全年每股盈餘為12.48美元。

惟該公司預期2022財年第一季（截至2022年2月）營收為42.3億美元，不及市場預估的43.6億美元。經調整後每股盈餘最高可達3.35美元，低於分析師預估的3.4美元。

此外Adobe預估2022財年全年營收為179億美元、每股盈餘為13.7美元，亦不及分析師預估的182億美元與14.2美元。

Adobe表示，強勢美元，以及前一年首季業績表現強勁，是影響本財年首季財測表現的主要原因之一。