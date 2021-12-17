東哥遊艇(8478)受惠於疫情關係，限制人群移動，改變生活及消費習慣，今年以來美國市場銷售強勁，今年自有船銷售量高於去年的13艘，目前在手訂單約美金1億元，排程到2024年，且明年繼續調漲6～12％，可望提升獲利。

東哥累計前三季合併營收為34.2億元，年增17.6％，營業利益6.68億元，創下歷史佳績，營業利益率穩健、由上半年19.2％升至19.5％；稅後淨利為5.9億元，較去年同期轉虧為盈，每股盈餘6.6元。

今年營運表現強勁，主要去年疫情剛爆發時因高度不確定性，市場銷售略有些停頓，後來因邊境管制、居家避疫、避免群聚等因素，消費者轉向獨立性高且安全的遊艇作為休閒娛樂工具，東哥反而成為疫情下的受惠者，而大多數客戶並非初次購買，顯示非短期熱度造成。

東哥遊艇目前皆於台灣製造，主要生產84～120呎的大型遊艇，銷售至美國，尤其大呎型遊艇市佔率超過5成。首購族則以小型遊艇為主，去年中小型遊艇銷售金額8億元達到歷史新高，大型遊艇自製船交貨13艘，今年會優於去年銷售量。

因需求熱絡，今年已經調漲售價，漲幅約8到10％，明年預期仍將分兩階段調漲，預期再上調6到12％。整體遊艇市場市況佳，法人估計2022年有望回到2019年表現，甚至2023年也不看淡。