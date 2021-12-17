案16851相關確診個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）

今增15例境外移入，確診個案無人死亡。另有7例境外改列本土，其中包括桃園防疫旅館群聚案中的6個人與台北防疫旅館的1例個案。桃園防疫旅館累計8人確診，基因定序發現，6樓與8樓共7名感染者檢出相同病毒序列，因此將6人改列本土個案；另中央流行疫情指揮中心今也宣布將台北防疫旅館的柬埔寨入境個案改列本土。

指揮中心說明，今增15例境外移入，為8例男性、7例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自英國(2例，案16883、案16890)、捷克(案16884)、美國(2例，案16885、案16888)、愛爾蘭(案16886)、新加坡(2例，案16887、案16892)、越南(案16889)、奈及利亞(案16891)、馬爾地夫(案16893)、柬埔寨(案16894)、菲律賓(案16895)、印尼(案16896)、泰國(案16897)入境，入境日介於11月23日至12月16日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

另有7例境外移入個案經疫調後改判為本土個案。分別為案16821、案16841、案16851、案16856、案16862、案16865為案16768之相關感染；案16859為案16870之相關感染。

案16851相關接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

桃園防疫旅館群聚至今累計8人確診，分別自大陸香港、澳大利亞、越南及印尼入境。其中5樓個案為案16872，6樓為案16851、16841、16856、16865、16768，而8樓的個案則是按16862。昨指揮中心研判最早發病、自越南入境的40多歲男（案16768）為可能感染源。

指揮官陳時中宣布，7例境外移入個案經疫調後改判為本土個案，包括桃園群聚的案16821、案16841、案16851、案16856、案16862、案16865列為越南移入個案（案16768）的相關感染；另台北防疫旅館的案16859列為隔壁房間男子（案16870）的相關感染。

另台北防疫旅館的柬埔寨入境女子（案16859）今也列為隔壁房男子（案16870）的相關感染。陳時中表示，16859曾進入社區，16870現在還在旅館內，研判是16870感染給案16859，2人定序一樣。

陳時中表示，疫情對社區的威脅持續減弱，案16859快到一段落，還在觀察期，傳染途徑各種可能都有，但是透過員工的可能性沒有，原因是員工為陰性。另桃園群聚來看，環境的可能性較高，還需要檢視錄影帶，與當事人查證，也不排除空氣傳播，我們要求通風系統特別注意。

案16859相關接觸者採檢情形。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計4,729,623例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,709,526例排除)，其中16,786例確診，分別為2,133例境外移入，14,599例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計849例死亡，其中837例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。