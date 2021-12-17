四大公投將於明天投票，資深媒體人黃暐瀚表示，自己舉辦網路投票的結果顯示，有79%的網友會投「四個同意」，4%投「四個不同意」；黃認為，這個結果只說明了一件事，那就是網路上關注他YT的網友們，大該有八成，都是挺藍軍。

黃暐瀚今在臉書發文表示，自己個人YT舉辦了四大公投的網路投票，結果顯示超過五千位網友，上網投票，投出「四個同意」的佔79%，「四個不同意」4%，「其他投法」10%，「不投」的6%。

看完這樣的「網路投票」結果，黃直言，其實只說明了一件事，那就是網路上關注他YT的網友們，大該有八成，都是挺藍軍，不喜歡綠營。所謂網路民調，不等於真實投票，明天公投開票出來，就能知道，贊成與反對的比例，是不是真有差這麼多？

黃暐瀚稱，最近有句口號，叫做「四個同意、就是民意」，喊的很響亮，自己常聽見有網友這樣說，但大家都很清楚，台灣同時存在為數不少的「四個不同意」民眾，難道他們不是國民？四個不同意，就不算民意嗎？

黃指出，留在同溫層，是溫暖，且感覺安全的，但跳離同溫層，才有辦法看見，原來外面的世界，還有與你看法完全不同的人，也大量地存在著，只有跳脫同溫層，才能接觸到同溫層以外的人；也只有接觸，你才有機會改變，與你看法不同的人，「這是我做節目的初衷，也是我不會改變的堅持」。