桃園昨日爆出防疫旅館群聚感染，市長鄭文燦17日參加活動時受訪表示，防疫旅館、外圍車站等將進行3次以上清消作業，另外該旅館較為老舊，空調狀況不一定良好，已請專業技師進行檢查評估，更強調會特別加強防疫旅館的空調換氣檢查、手套更換及消毒。

鄭文燦指出，該確診個案為舊案，但市府採取回溯擴大方式，將防疫旅館群聚可能的感染輪廓全部找出來，並進行預防性的14天隔離，其中也包括淨空旅館，昨天4名失聯房客已全數找到，3人完成採檢、1人出境，會滾動式檢討，視情形增加匡列採檢的範圍，如果有基因定序一樣的病毒會公布。

鄭文燦說，市府以12月3日為基準點，之後住過這家防疫旅館的所有的房客，都需要以離開旅館後14天作為居隔日的計算，必須要進行居隔，已經離開防疫旅館的人，除了到集中檢疫所以外，已離開的有81人，一半是桃園市民、一半非桃園市民，全數都已經聯絡到要進行14天的居隔。

鄭指出，不分綠區、紅區，該防疫旅館於16日已全館淨空、人員全送到集中檢疫所，防疫旅館淨空之後要進行環境採檢及清消作業，清消範圍不只在旅館內，旅館外包括車站附近都要清消，原則上會進行3次以上的採檢，確定沒有問題後，再由指揮中心決定這家防疫旅館是否可以恢復。

鄭表示，防疫旅館提供的錄影帶以及相關紀錄來看，基本上並沒有違規的情況，但防疫旅館比較老舊，需要檢查空調跟換氣的情況，空調已經請技師做了檢查，這部分要由專家來判定。

針對房務人員使用手套的更換頻率、消毒的頻率，是否需要加強？鄭回應，目前中央也在制定規範，不過市府目前已先就空調換氣檢查、手套更換跟消毒，這2部分特別加強全市30幾家防疫旅館，都必須要達標。

「防疫旅館員工優先納入第3劑疫苗接種！」鄭文燦表示，全市防疫旅館員工都已經完整接種2劑疫苗，這次防疫旅館員工的篩檢也都是陰性，包括外包的環保的清消人員，也一併通知做採檢，針對防疫旅館都有雲端管理系統隨時監測、定期篩檢。