座落於花東縱谷193縣道上的東豐休閒農業區，是花蓮最早的休閒農業區。因緊鄰秀姑巒溪，加上這裡氣候溫暖，土壤肥沃，水質良好，孕育出好吃的有機米與鮮甜的東豐文旦。這裡除了農產品之外，更是涵蓋豐富的自然資源與人文歷史特色，在地居民以客家、原民、閩南、及外籍為主，不同族群的組合展現出東豐休閒農業區的多元樣貌。

東豐休區有多元的手作體驗。(圖／東豐休閒農業區提供)

主推友善有機種植的東豐休閒農業區，從玉里車站坐公車到只需要十五分鐘的路程，四季皆有不同的景緻及體驗服務，特別是多樣的農事體驗。可以到有機產業的東豐拾穗農場體驗麥到爆，手洗有機愛玉(范家愛玉)、品嚐客家餐點(阿婆樂)，學習製作造型饅頭(幸福饅頭)與柚香司康(黃金柚香)，體驗手炒有機咖啡(古林咖啡)，採果體驗(清優嶺)，住七里霧擁抱縱谷視野，旅程非常適合親子旅行與全家出遊。在六月跟十一月時，正逢稻田成熟期，飽覽金黃色稻田，徜徉在一望無際的稻浪間。若是想欣賞東豐知名的金黃隧道，就挑夏季阿勃勒盛開的時期，感受沐浴在黃金雨之下。對在地原民文化有興趣的，那就絕對不能錯過年底盛大的豐年祭，原住民的熱情與活力絕對令人永生難忘。

柚林下的夜間餐酒會讓遊客難忘。(圖／東豐休閒農業區提供)

除此之外，東豐也與在地青年團隊-移居實驗事（https://www.facebook.com/EGlab193/）合作，針對想要體驗深度東豐文化的旅客們，將各種東豐體驗串連，做成客製化的一日遊程，從品嚐東豐有機食材做的美食，到手作工藝體驗，及客製的隨機酒吧，並在不同時令採收不同水果，尤其聞名的東豐文旦，從賞柚花、採收柚子，到客製化的柚林餐會，可說四季皆有不同的多元遊玩方式。若是對縱谷深度套裝遊程有興趣的，歡迎到移居實驗事粉專或七里霧民宿問路站詢問。

柚子林可以玩什麼？來就知道了！(圖／東豐休閒農業區提供)

在每年收割後，東豐休閒農業區都會舉辦每年度的大型成果展，整個東豐一起慶祝這一年的豐收，更是個與外地推廣東豐的好機會。不同以往的農村市集，這兩年東豐嘗試展現新的樣貌，以東豐石公山為主軸，創造出專屬東豐的『193石光祭』地方慶典。第一屆以農村蹦蹦車打造出移動式派對，在柚林下舉辦夜晚餐會。而第二屆則是以客家元素與東豐多樣性的柑橘產業，延伸成一日遊的親子旅行。玉溪農會總幹事蔡宗翰表示，透過每一屆石光祭的創新，期望能展現出東豐獨特的多元民族融合文化與豐富產業。

在疫情的影響下，要恢復以往的國外旅遊似乎遙遙無期，國內旅行熱潮正興盛，東豐休閒農業區提供遊客全新的旅行方式，不妨趁這時候，好好的探索台灣，挖掘自己家鄉的美吧！193石光祭https://youtu.be/-BZEpWmm9NA