高雄市年僅16歲的蘇姓少女今（17）日凌晨無照騎車搭載14歲張姓少女，行經五福路和中華路口時，疑闖紅燈當場撞及宋姓男子所駕駛的賓士車，2名少女連人帶車噴飛在地，所幸僅手腳擦挫傷，宋男未受傷但賓士車右側車門凹陷，雙方均未酒駕，警方查出蘇姓少女無照騎車將依法開單。

警方指出，今日凌晨2時25分許，接獲民眾報案指前金區中華、五福路口發生一起車禍，警網趕抵後，發現路中央倒臥1名身穿的短褲長腿妹，傷者手腳擦挫傷，另有1女手腳也擦傷，機車倒臥在少女身旁，白色賓士車則右側車門凹陷、後座玻璃破裂。

警方調查，當時16歲的蘇姓少女騎車搭載14歲張姓少女，疑在路口闖紅燈，和宋男賓士車擦撞釀禍，警方對雙方實施酒測，酒測值均為零，宋男指當時行駛方向是綠燈，但對方闖紅燈才直接撞上；警方發現蘇姓少女未滿18歲、無照騎車，將依道路交通管理處罰條例開出可罰6000至1萬2000元的罰單，並責令家長帶回。