春風（左起）、健志、Matzka、陳星翰、洋蔥拍攝新歌〈母湯對我 SAY NO〉MV。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹春風、洋蔥、Matzka、陳星翰組男團「卡好男孩」。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹春風、洋蔥和Matzka 推出新歌〈母湯對我 SAY NO〉。（混血兒娛樂提供）

玖壹壹史推出R＆B限定男團「卡好男孩」，主要概念是參考風靡全球的西城男孩，由春風主導加入洋蔥及金曲最佳樂團主唱Matzka 瑪斯卡共同創作及演唱，MV由這次只演不唱的健志飾演Bartender，並邀來製作人陳星翰成為男團一員，推出新歌〈母湯對我 SAY NO〉。一般男團都有禁愛令，被問到組團期間是否有守身如玉？洋蔥說：「我們限定團有兩位結婚，一位穩定交往中、一位單身男子，所以這題跟我們完全不相關，如果有這條規定會即刻散團。」

談到新歌〈母湯對我 SAY NO〉，Matzka說是向90年代的音樂致敬，跟玖壹壹合作的過程是非常輕鬆愉快，他們很古靈精怪，就像這首歌一樣，不按牌理出牌，希望下一次還有機會能夠一起合作。春風分享歌曲開頭以口白的方式「嘿！我的寶貝，這是我第一次的R＆B」，MV講述「卡好男孩」看上外國金髮洋妞展開熱烈追求，是否抱得美人歸？請大家去看MV就會知道結果。歌曲結尾設計了「不正經」KUSO的唱法希望讓感受到「卡好男孩」的幽默。

洋蔥分享「卡好男孩大家公認顏值擔當是陳星翰，因為又高、又帥身材又好，歌喉擔當由不用說一定是馬老師（Matzka ）我們沒有人唱得過他。」會有這次歌曲合作的想法因為Matzka上《極島冒險》當節目來賓，錄節目時聊著聊著就說要來做歌，「當時我們就很敢的跟他說我們要唱西洋RnB情歌，要挑戰超級轉音的那種沒想到Matzka有當一回事，這首歌就這樣誕生了還感謝他特地開車來我家錄DEMO，製過程很開心，〈母湯對我 SAY NO〉是挑戰我們音樂極限的一首歌。 」