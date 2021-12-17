國民黨台北市議員徐巧芯質疑，立委吳思瑤明明與林秉樞熟識還撒謊，甚至相揪私聊、吃牛排。（台北市議員徐巧芯提供）

立委高嘉瑜遭林秉樞施暴，被點名介入施壓報導、與林熟識的民進黨前立委段宜康雖駁斥，但國民黨台北市議員徐巧芯認為話沒說清，連續2周發起「協尋連載」，近期砲火對準立委吳思瑤，質疑吳明明與林互動熱絡還撒謊，甚至相揪私聊、吃牛排，讓她狠酸「林秉樞如果是裝熟魔人，新潮流就是裝不熟魔人」。

徐巧芯今在臉書發文，指吳思瑤今天接受媒體訪問時承認與林秉樞合照，說任何人要到辦公室看狗她都很歡迎，咖啡之約「什麼不可告人之事」，還說當時沒人知道林秉樞有施暴行為，她認為這句話沒錯，但吳到現在都還沒搞清楚照片被檢視的原因，就是「吳一開始幹嘛撒謊？」

徐巧芯說，林秉樞案爆出時，吳思瑤被問到是否與林秉樞認識，當時吳表示「兩人沒有特別交情，也沒有去林母的告別式」、「事實上其實不熟」、「只有在一群人的餐會上見過」、「很一般般的認識」，是不是很諷刺？

徐巧芯表示，PTT網友還另外挖出了在吳思瑤臉書的留言（現在找不到可能因為林秉樞已經把臉書給關掉了），當時林秉樞表示「思瑤又正又苗條不用減肥，比賽結束帶妳去吃牛排」，吳思瑤還回「私聊？我餓了」，讓她直言「真的是有夠不熟，真的沒有特別交情耶！」

「說一個謊就要再拿一百個謊來圓！」徐巧芯指出，誠實為上策，「段老大」都沒有教教新潮流的成員，讓他們在外面這樣到處騙嗎，還要段宜康快點出來回答，都已經2個禮拜沒看到人了，文末還狠嗆「林秉樞如果是裝熟魔人，新潮流就是裝不熟魔人」。