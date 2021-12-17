儘管亞洲市場上仍有諸多不確定因素，包括經濟成長放緩、通膨加劇，及中國大陸加強監管等可能性，但富達國際認為，亞洲經濟發展步入穩定且健康成長的成熟階段，持續看好亞洲股債投資前景。 綜觀目前整體亞洲經濟已進入發展週期中的成熟期，成長步伐自然由高速轉向平穩的常態，因此富達預期亞洲經濟成長將維持在健康穩定的水準。

至於可能阻礙亞洲經濟穩步成長的通膨，富達指出，新興亞洲有別於其他新興市場，該地洲的通膨水準自今年夏季以來並沒有太大變化。儘管大宗商品價格上漲，將中國大陸工業生產者物價指數（PPI）推升至歷史高點，消費者物價指數（CPI）卻進一步下跌。兩者間差距擴大，可能造成CPI會有一些上升壓力，但由於人行暗示不會再次降準，預期未來數季經濟增速將放緩，也可能會拉低PPI。另亞洲新興市場亦因就業市場未見曙光，通膨仍低於其他地區的新興市場。 不過，即使對亞洲地區相對樂觀，但各地經濟並非同步復甦，富達說，資薪可能仍需一段時間才會重拾成長，因此預期區內政府將採取溫和的步伐收緊刺激經濟政策，且中國大陸領導人將傾向更關注對大宗商品投機活動的監管。此外，由於不少東南亞市場如印尼、越南等國，疫苗接種進度良好，並陸續向國際旅客開放，預期將有助整體經濟復甦。