朱立倫受訪時直言投票率將成關鍵，會堅守到最後一分鐘。（吳建輝攝）

朱立倫說這次的公投都與政黨無關，為了我們的環保、我們的健康、我們的安全、我們的經濟，所以請大家一定要站出來投票。（吳建輝攝）

1218公投明天將登場，國民黨主席朱立倫把握最後黃金時間催票，17日他現身南投展開車隊掃街，立委馬文君、縣長林明溱、議長何勝豐、黨部主委林儒彬等人也到場，與朱立倫一同上街催票，希望民眾都能站出來，朱立倫受訪時直言投票率將成關鍵，會堅守到最後一分鐘。

國民黨主席朱立倫在中部地區展開掃街拜票，17日一早在台中旋風式掃街完畢後，約11點左右抵達南投，現場支持者看見朱立倫到訪，興奮的神情全寫在臉上，

媒體聯訪時朱立倫被問到侯、盧２人沒有參加「民主守夜」會不會影響投票率，他表示我們會堅守到最後一分鐘，所有人都會在各地來努力，包括林明溱縣長今天也會在地方打拼，但許多首長都會用視訊或錄影的方式來表達支持，這時候不用把手指指向任何人，要趕快把手揮向民眾，擁抱民眾。

朱立倫也坦言投票率是最後關鍵，他再次呼籲民眾要踴躍出來投票，這才是台灣民主的展現，尤其是這次的公投都與政黨無關，為了我們的環保、我們的健康、我們的安全、我們的經濟，所以請大家一定要站出來投票。