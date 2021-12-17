生活中有很多人只注意到了臥室的風水，卻忽略了床頭。生肖運勢網站「生肖運勢天天看」分析，床頭千萬不能擺放鏡子、刀劍、鬧鐘、鮮花，否則將會對運勢和健康造成影響。

▍1.鏡子

鏡子的反射作用可以破解各類戾氣，所以鏡子常被拿來當做風水物品，但鏡子在臥室的擺放要注意，既不可直對臥床，也不能放在床頭，因為床邊有鏡子容易使人心神不寧，影響睡眠，半夜起夜還會被鏡子中的自己嚇到，長久下來不利於我們安寢，從而影響精神和健康。

▍2.刀劍

在風水學上，寶劍因其鋒芒而具有很重的戾氣，最適合放在惡氣重的地方，來鎮惡氣。因此，有些人為了驅除不利之氣，便把刀劍放置在床頭。實際上，床的氣場是需要純淨和諧的，把刀劍之類的金屬利器放置床頭，會導致床的氣場不穩，從而影響人的睡眠和健康。

▍3.鬧鐘

在床頭牆上掛時鐘，或者在床頭櫃上擺放鬧鐘，是很常見的事，都是為了方便人看時間，但這樣做同樣不利於臥床的風水。因為床頭宜靜不宜動，而鐘錶一直是在移動狀態，特別是在夜深人靜之時，鐘錶的轉動聲會更加明顯，影響臥床的氣場安寧。因此建議可以把傳統鐘錶換為無聲的電子鐘，這樣既方便家居生活，也不會打擾人夜間休息。

▍4.鮮花

鮮花雖然可以提升住宅的生旺之氣，但並不適合在臥室擺放。首先，臥室在夜間追求安靜舒適，不求通風，而綠植在進行光合作用時，同樣也會吸收氧氣。所以，鮮花放在床頭，不利於人夜間呼吸健康。另一方面，夫妻的臥室床頭，最忌諱擺放鮮花，因為「床頭放花，易犯桃花」，是不利於家庭和睦幸福的。

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